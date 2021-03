Xiaomi officialise son Mi 10S, évolution mineure du Mi 10 de 2020

Xiaomi n'en avait donc pas terminé avec les déclinaisons du Mi 10, le fleuron de sa gamme de smartphones l'année passée. Et ce n'est pas parce que la marque a déjà déployé sa gamme Mi 11 que le nouveau Mi 10S n'a pas sa place sur le marché.

Il s'agit pour Xiaomi de proposer une évolution légère de son ancien flagship qui profite ainsi de l'intégration d'un SoC Snapdragon 870 (contre snapdragon 865 pour le Mi 10 d'origine). Pas question donc de mettre le Mi 10 au même niveau que le Mi 11 et son Snapdragon 888.

Le Mi 10S embarque de 8 à 12 Go de LPDDR5 et d'un stockage UFX 3.0 variant de 128 à 256 Go. On y retrouve un écran AMOLED en 90Hz doté d'un poinçon pour permettre l'intégration d'un capteur photo de 20 MP.

Le module photo principal embarque un capteur principal de 108 MP ainsi qu'un ultra grand angle de 13 MP et deux autres capteurs macro et profondeur de champ en 2 MP. Livré sous MIUI 12, le Mi 10S profite d'Android 11, son prix est annoncé à 3299 yuans pour le modèle basique, soit environ 420 euros HT.