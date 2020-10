Xiaomi officialise son système de recharge sans fil 80W

Le fabricant Xiaomi annonce dans un communiqué officiel être le premier à officialiser de la recharge sans fil à 80W. La marque a développé sa propre technologie, baptisée 80W Mi Wireless Charging.

L'année passée, la marque présentait de la recharge sans fil à 30W, cette année le bond en avant est donc significatif. Xiaomi a mené des tests sur une version modifiée du Mi 10 Pro et obtenu des résultats assez spectaculaires pour de la recharge sans fil.

On parle là d'une batterie de 4000 mAh capable de récupérer 10% d'autonomie en 1 minute, 50% en 8 minutes et 100 en seulement 19 minutes, soit plus vite que certains smartphones rechargés en mode filaire... À titre de comparaison, le Mi Wireless Charging 30W permettait d'obtenir 50% de batterie en 25 minutes et 100% en 69 min.

La marque n'indique pas quand cette technologie sera déployée dans ses dispositifs. Tout comme chez OnePlus, les prochains smartphones à proposer de la recharge sans fil rapide pourraient miser non plus sur une seule, mais plusieurs batteries afin de répartir la charge et éviter leur usure prématurée.

