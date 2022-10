Cdiscount propose un prix de fou sur la tablette tactile Xiaomi Pad 5 (!) mais aussi ...

Voici notre bon plan du jour avec la tablette tactile Xiaomi Pad 5 qui profite d'une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

Elle profite d'un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 px, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 500 cd/m². La tablette intègre aussi le processeur Snapdragon 860 accompagné du GPU Adreno 640 et de 6 Go de RAM et de 256 d'espace de stockage.

Du côté de la photo, la tablette est agrémentée d'un capteur de 13 MP. La Xiaomi Pad 5 est pourvue d'une batterie de 8720 mAh qui vous offre une très bonne autonomie avec au moins 10 heures de jeu. Et enfin, elle dispose de 4 haut-parleurs très larges avec support de la technologie Dolby Atmos pour un meilleur son.

Sur Cdiscount, la tablette tactile Xiaomi Pad 5 6+256 Go est au prix réduit de 336 € avec la livraison gratuite.



