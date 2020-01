Xiaomi : pas de capteur photo sous l'écran des smartphones cette année

Le constructeur chinois Xiaomi a beaucoup communiqué ces derniers mois sur sa capacité à faire enfin disparaitre les encoches souvent critiquées des écrans des smartphones. La marque présentait ainsi une technologie qui permet de camoufler le capteur frontal d'un terminal directement sous l'écran.

L'idée est ainsi de conserver un écran plein format sans aucune encoche, ni même avoir recours à un système de tiroir motorisé ou non qui se veut à la fois fragile et pas toujours pratique pour l'utilisateur.

Nombre de constructeurs ont fait le choix d'une solution similaire pour embarquer le lecteur d'empreintes sous la dalle de leur terminal, et on pensait que Xiaomi serait le premier à proposer un smartphone sans encoche avec ce type de technologie. Finalement il n'en sera rien.

C'est Lu Weibing, vice président de Xiaomi qui a pris la parole sur Weibo pour dire ainsi que la technologie actuellement développée est fonctionnelle, mais qu'elle mérite sans doute encore une année ou deux avant d'être commercialisable. L'ensemble des fabricants se heurte ainsi encore à quelques problèmes.

Parmi les contraintes évoquées, celui de la lumière : les écrans actuels ont une densité de pixels trop importante qui ne laisse pas passer suffisamment de lumière vers les capteurs situés sous la dalle. Par ailleurs, la transparence des dalles n'est pas encore suffisante pour proposer une qualité de photo suffisante, même lorsque l'écran est éteint.

À l'heure où les caméras selfies de qualité sont de plus en plus importantes pour les utilisateurs (le P40 Pro devrait d'ailleurs embarquer un triple module frontal), il parait improbable que Xiaomi sacrifie la qualité d'image pour la simple disparition d'une encoche, surtout s'il est question de se mettre à dos une partie des utilisateurs. En conséquence, on ne devrait pas voir arriver ce type de fonctionnalité sur les appareils de la marque cette année.