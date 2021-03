Xiaomi Poco F3 : le smartphone en approche

Le tout dernier smartphone de la marque Poco, le F3, vient de passer les certifications de la FCC, le régulateur des télécommunications américaines. Et sans grande surprise, Xiaomi nous refait le coup du terminal déjà proposé sous une autre appellation par le passé...

Avec le Poco F1, on retrouvait une version à peine modifiée du Mi 8, puis avec le Poco F2, c'était une version du Redmi K30 que l'on retrouvait...

Selon toute logique, le Poco F3 sera donc en réalité issu de la gamme Redmi K40 qui n'est pas sortie en Europe et est restée réservée au marché chinois à ce jour.

Les documents de la FCC évoquent bien la marque POCO et la référence M2012K11AG. Il s'agit là de la version classique du POCO F3 qui correspondrait donc au Redmi k40 avec son écran de 6,67 pouces en 120 Hz et un Snapdragon 870. On note que l'appareil tourne sous MIUI 12.

Il n'est également pas impossible de voir arriver un POCO F3 Pro, qui correspondrait alors au Redmi K40 Pro. Xiaomi pourrait officialiser le tout dans les semaines qui s'annoncent.