Le tout nouveau smartphone Xiaomi Poco X3 Pro déjà à prix réduit !!

Le bon plan du jour concerne le tout nouveau smartphone de Xiaomi, le Poco X3 Pro qui est équipé d'un affichage LCD de 6,67 pouces avec un poinçon centré pour le capteur photo avant et surtout le support du rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz, l'écran étant protégé par du verre Gorilla Glass 6.

Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 860 qui offre des fonctionnalités premium jusqu'en milieu de gamme, et tout en restant en 4G, ce qui permet aussi de baisser le prix. Grâce à ce processeur, il atteint un score de 491 000 points sur AnTuTu. Ce Poco dispose de la mémoire de stockage UFS 3.1, jusqu'à 256 Go (et extensible jusqu'à 1 To) tout en conservant de la RAM LPDDR4x.

On retrouve un refroidissement LiquidCool Technology 1.0 pour de longues sessions de gaming.

Au niveau de la photo, on profite d'un quadruple capteur photo comprenant un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 megapixels et un capteur de récupération des données de profondeur.

A l'arrière, on retrouve le même design que pour le Poco X3 NFC, que nous avons testé, avec un grand logo Poco mais cette fois une texture double anti-traces de doigts sur les côtés. Le smartphone n'oublie pas de conserver un port infrarouge, une connectique sans contact NFC et une prise casque.

Enfin, le Poco X3 Pro est alimenté par une grande batterie de 5160 mAh permettant deux jours d'autonomie selon le constructeur et avec une compatibilité à la charge rapide 33 Watts.

Vous pourrez trouver le Poco X3 Pro en promotion sur deux boutiques chez AliExpress :



Vous pourrez profiter, en choisissant ces boutiques, de produits originaux avec 2 ans de garantie et des livraisons rapides et gratuites dans 39 pays.