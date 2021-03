Le Xiaomi Poco X3 Pro dévoilé officiellement (Snapdragon 860...) et disponible à prix réduit en précommande !

La marque Poco fait son show et présente le Poco X3 Pro sous Snapdragon 860 et toujours un écran 120 Hz et une grande batterie. Il est disponible en précommande à prix réduit à partir de 199 € pendant ces trois prochains jours !

Prolongeant le succès du Poco X3 qui constitue une intéressante proposition en milieu de gamme avec son SoC Snapdragon 7, son écran 120 Hz, sa grande batterie de 5000 mAh et son prix bas, la marque chinoise annonce aujourd'hui le Poco X3 Pro qui en reprend le design mais intègre cette fois un SoC Snapdragon 8.

Signalons immédiatement que le Poco X3 Pro est disponible dès maintenant sur le site Goboo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne, avec en cadeau pour les précommandes une montre Mi Watch offerte pour les 100 premiers et des écouteurs Mi Air 2 SE pour les 400 suivants, ainsi que pour tout le monde 6 mois de remplacement d'écran à l'achat d'un Poco X3 Pro. Goboo propose un tarif réduit spécial précommande du 22 au 25 mars, de 199 € au lieu de 249 € pour le Poco X3 Pro 6 Go / 128 Go et de 249 € au lieu de 299 € pour pour le Poco X3 Pro 8 Go / 256 Go. L'expédition se fera à partir du 26 mars depuis l'Espagne, avec une livraison gratuite en France en quelques jours.

Le Poco X3 Pro propose un SoC Snapdragon 860 qui permet d'offrir des fonctionnalités premium jusqu'en milieu de gamme, et tout en restant en 4G, ce qui permet aussi de baisser le prix.

Le processeur mobile octocore permet d'atteindre un score de 491 000 points sur AnTuTu, soit bien plus que le Snapdragon 7 du Poco X3 NFC (280 000 points environ), et Poco y associe de la mémoire de stockage UFS 3.1, jusqu'à 256 Go (et extensible jusqu'à 1 To) tout en conservant de la RAM LPDDR4x.

On retrouve un refroidissement LiquidCool Technology 1.0 pour de longues sessions de gaming.

L'affichage reste LCD mais propose une large diagonale de 6,67 pouces avec poinçon centré pour le capteur photo avant et surtout le support du rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz, l'écran étant protégé par du verre Gorilla Glass 6.

Le Poco X3 Pro embarque toujours une grande batterie de 5160 mAh avec charge 33W (chargeur inclus dans la boîte) et deux jours d'autonomie annoncée.

La partie photo reste similaire avec un quadruple capteur photo comprenant un module principal 48 megapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 megapixels et un capteur de récupération des données de profondeur.

A l'arrière, on retrouve le même design que pour le Poco X3 NFC, que nous avons testé, avec un grand logo Poco mais cette fois une texture double anti-traces de doigts sur les côtés. Le smartphone n'oublie pas de conserver un port infrarouge, une connectique sans contact NFC et une prise casque.

Disponible en trois coloris, Le Poco X3 Pro ne démérite pas au niveau des prix. Deux variantes sont proposées, avec un tarif spécial pour les précommandes :

Les précommandes démarrent dès aujourd'hui et s'étendent pendant 3 jours voir jusqu'au 1er avril pour certains revendeurs, date de commercialisation du smartphone.

A noter que vous pouvez dès maintenant trouver à prix réduit les deux modèles de Poco X3 Pro sur le site Goboo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne, avec en cadeau pour les précommandes une montre Mi Watch offerte pour les 100 premiers et des écouteurs Mi Air 2 SE pour les 400 suivants. Goboo appliquera un tarif réduit du 22 au 25 mars, de 199 € au lieu de 249 € pour le Poco X3 Pro 6 Go / 128 Go et de 249 € au lieu de 299 € pour la version 8 Go / 256 Go. L'expédition se fera à partir du 26 mars depuis l'Espagne, avec une livraison gratuite en France en quelques jours. A noter que Poco offre également 6 mois de remplacement d'écran à l'achat d'un Poco X3 Pro.

