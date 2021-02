Xiaomi présentera le Redmi Note 10 en mars

Xiaomi cherche à occuper un maximum l'espace médiatique et annonce une présentation officielle du Redmi Note 10 dans le courant du mois de mars prochain.

Alors que la marque va nous présenter pour une troisième fois son Mi 11 en France ce 16 février, la marque annonce également souhaiter officialiser le Redmi Note 10 dès le début du mois de mars.

La division indienne de Redmi indique sur Twitter annonce un smartphone "époustoufflant", mais sans réel indice sur les caractéristiques de l'appareil.

Le teaser proposé dans le tweet n'est pas franchement évocateur d'une quelconque orientation spécifique du terminal.

Pourtant, des fuites ont déjà eu lieu concernant le Redmi Note 10 dans sa version Pro.

On sait ainsi que l'appareil sera doté d'un écran LCD à 120 Hz, d'un Soc Snapdragon 732G associé à une batterie de 5050 mAh. La partie photo sera composée d'un capteur principal de 64 MP, un grand angle, un macro et un capteur de profondeur, le tout sera livré sous MIUI 12 et se contentera, Soc oblige, de la 4G.