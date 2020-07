Bon plan : le Xiaomi Mi 10 à prix réduit mais aussi...

Le smartphone Xiaomi Mi 10 a su faire ses preuves à de très nombreuses reprises, et il est actuellement en promotion au côté d'autres smartphones Xiaomi.

Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Mi 10 qui dispose d'un affichage OLED de 6.67 pouces FHD+ en 90 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G X55 et de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 selon les versions ainsi que jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Au niveau photographie, on retrouve pour le Mi 10 un capteur de 108 mégapixels (PDAF, OIS), couplé avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 Mpx et 3D Tof de 2 Mpx également. Enfin, il est doté d'une batterie de 4780 mAh.

Vous pourrez profiter du Xiaomi Mi 10 en promotion chez Gearbest au prix de 574 € au lieu de 749,90 € avec le coupon de réduction 58IS9RIU7G.

Mais vous pourrez également retrouver d'autres promotions sur les smartphones Xiaomi chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

