De nombreux produits Xiaomi à prix réduit (smartphone, robot, routeur, trottinette, moniteur..)

C'est la valse des promotions pour les produits de l'univers Xiaomi en commençant par le smartphone Poco X3 Pro. Ce dernier possède un affichage LCD de 6,67 pouces avec rafraîchissement 120 Hz adaptatif et échantillonnage tactile 240 Hz. Equipé d'un SoC Snapdragon 860 avec 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage, il dispose également d'un refroidissement LiquidCool Technology 1.0 permettant de jouer sans surchauffe.

Il embarque un quadruple capteur photo (module principal 48 mégapixels, ultra grand angle 119 degrés, capteur macro 2 mégapixels et capteur de récupération des données de profondeur) et une batterie de 5160 mAh permettant deux jours d'autonomie avec support de la charge rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro est actuellement disponible chez Gshopper à 215 € avec le code 62930571C6 pour sa version 6+28 Go avec la livraison gratuite en quelques jours.



