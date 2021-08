Xiaomi Redmi 10 : écran 90 Hz et SoC MediaTek G88 à petit prix

Le fabricant chinois Xiaomi renouvelle la gamme Redmi avec un modèle Redmi 10 qui propose une très honnête fiche technique à un tarif compétitif. Les fuites ont été nombreuses ces derniers jours et son lancement ne fait que les confirmer.

Le Redmi 10 propose un affichage 6,5 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz adaptatif et dalle LCD tandis que le Soc est un Helio G88 de MediaTek associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage eMMC.

Un poinçon dans l'écran cache un capteur à selfies de 8 megapixels et un généreux bloc photo à l'arrière comprend un capteur principal de 50 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels, un capteur macro 2 megapixels et un module 2 megapixels pour capturer les données de profondeur.

On pourra également compter sur une batterie de 5000 mAh avec charge 18W et chargeur 22,5W inclus mais aussi une charge filaire inversée de 9W, le Redmi 10 pouvant recharger de petits gadgets.

Le smartphone propose en outre une prise jack 3,5 mm, un capteur infrarouge et un lecteur d'empreintes sur la tranche. Le Redmi 10 tourne sous Android 11 avec surcouche MIUI 12.5.

Le seul détail qui manquait encore est celui du prix : il faudra compter 179 dollars pour la version 4 / 64 Go, 199 dollars en version 4 / 128 Go et 219 dollars pour le modèle 6 / 128 Go.