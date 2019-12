Xiaomi Redmi 9 : avec un SoC Helio G70 de MediaTek ?

Du côté de l'ouverture de gamme, la marque Redmi pourrait bientôt annoncer un modèle Redmi 9, successeur de l'actuel Redmi 8. Sa particularité serait d'embarquer un SoC Helio G70 fourni par MediaTek avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le SoC Helio G70 n'est pas encore officiellement annoncé et serait une déclinaison allégée de la série Helio G90 annoncée l'été dernier.

Redmi 8

Il serait doté d'un grand écran 6,6 pouces (contre 6,2 pouces pour le Redmi 8) avec une fine encoche au sommet pour le capteur photo avant. On peut logiquement s'attendre à retrouver un double capteur photo à l'arrière, dont la configuration n'est pas connue.

Le Redmi 9 sera vraisemblablement annoncé durant le premier trimestre 2020, d'abord en Inde puis en Chine, avec la possibilité de plusieurs configurations mémoire, ainsi que la surcouche MIUI 11.