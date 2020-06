Xiaomi Redmi 9 : l'entrée de gamme avec quadruple capteur photo disponible en France

Le nouveau Redmi 9 redonne du souffle à l'entrée de gamme chez le fabricant Xiaomi, avec toujours la même idée de proposer un excellent rapport qualité / prix grâce à une fiche technique plutôt sympathique.

Cela commence avec un grand affichage 6,53 pouces FHD+ doté d'une encoche en goutte d'eau intégrant un capteur photo avant de 8 megapixels et un ratio de 19,5:9, le tout avec une dalle LCD.

Alors que les modèles précédents faisaient appel à une puce Snapdragon, on trouve sur ce modèle un SoC Helio G80 octocore de MediaTek avec 3 ou 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par carte microSD

Le Redmi 9 s'offre aussi un quadruple capteur photo avec une configuration 18 + 8 (ultra grand angle) + 5 (macro) + 2 (capture données de profondeurs) megapixels pour répondre à presque tous les besoins du quotidien.

Le smartphone propose ainsi une expérience de photo mobile assez complète et diversifiée pour sa catégorie. Et pour ne rien gâcher, on trouvera une grande batterie de 5020 mAh pouvant supporter une charge 18W (mais avec un chargeur 10W inclus).

Le Redmi 9, disponible en trois coloris (gris carbone, vert rivage, violet aurore) est disponible dès à présent au prix de 159,90 € en version 3 Go RAM / 32 Go stockage et à 189,90 € en version 4 Go RAM / 64 Go stockage, avec une ODR de 30 € pour ce dernier entre le 18 et le 23 juin sur Mi.com.

Le smartphone est par ailleurs disponible chez de nombreux revendeurs et opérateurs : Orange.fr, SFR.fr, Free, Fnac, Darty, Electro Dépôt, Conforama, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Casino, Coriolis, Welcom, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC.

A noter que Gearbest le propose déjà depuis quelques temps à des tarifs plus abordables à seulement 145 € la version 64 Go au lieu de 189,90 € prix officiel :