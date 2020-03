Xiaomi : MIUI 11 révèle les noms des prochains smartphones Redmi dont le Redmi Note 9

Après avoir dévoilé le Redmi K30 en décembre et alors que sera bientôt présenté sa variante Redmi K30 Pro, le fabricant Xiaomi prépare d'autres lancements qui alimenteront ses gammes sur le premier semestre.

Plusieurs dénominations ont été repérées dans l'interface MIUI 11 par XDA Developers, livrant un peu de la stratégie du groupe chinois pour les mois à venir. On retrouve logiquement les noms Redmi K30 Pro mais aussi un Redmi K30 Pro Zoom qui devrait donc mettre l'accent sur les capacités de zoom, peut-être pour réponde au Space Zoom x100 de Samsung.

Redmi K30

Xiaomi devrait sans surprise proposer un Redmi Note 9 alors que l'on a pu voir que le Redmi Note 7 a fait partie des smartphones les plus vendus en 2019 et que le Redmi Note 8 reste une référence pour son rapport qualité/prix et l'un des smartphones les plus vendus sur la fin d'année.

XDA Developers débusque aussi un mystérieux Redmi 10X 4G dont le positionnement et les fonctionnalités restent un peu mystérieux, cette dénomination étant plus rarement utilisée chez Xiaomi.

Signale-t-elle un autre smartphone avec un puissant zoom ou un modèle inaugurant une nouvelle série ? Il faudra obtenir de nouveaux détails ou la présentation officielle pour le savoir.

