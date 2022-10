Bon plan : prix réduit pour le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro accompagné d'Apple iPhone 12 Pro, TV...

Aujourd’hui, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro profite d'une belle réduction chez AliExpress.

Le mobile intègre un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne.

Pour la photographie, le téléphone portable est équipé d'un quadruple capteur photo à l’arrière avec un module principal de 108 mégapixels et de trois autres objectifs de 8, 5 et 2 mégapixels. Sur l'avant, le capteur photo est de 16 mégapixels, parfait pour les selfies. Et enfin, le smartphone est pourvu d'une batterie Li-Po de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts qui permet jusqu'à 2 jours d'utilisation.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est au prix de 203 € avec le code SDF1023.



