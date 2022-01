Le Xiaomi Redmi Note 11 en vente exclusive et à prix réduit pour son lancement à partir de 164 € !

Xiaomi propose depuis ce matin 9h, sur sa boutique officielle chez AliExpress, son nouveau smartphone Redmi Note 11 présenté il y a deux jours. Et pour fêter ce lancement exclusif, ce dernier est affiché en promotion durant uniquement 24h (du vendredi 28 janvier 9h au samedi 29 janvier 8h59, heure française) avec en prime une expédition gratuite depuis la France en quelques jours.

Pour rappel, le Redmi Note 11 dispose d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. L'espace colorimétrique DCI-P3 est pris en charge et la luminosité maximale est de 1000 cd/m². L'écran dispose d'un poinçon centré hébergeant un capteur photo de 13 mégapixels, et avec une protection par verre Corning Gorilla Glass 3.

Il intègre un SoC Snapdragon 680 à 2,4 GHz de Qualcomm gravé en 6 nm avec partie graphique Adreno 610 et modem 4G Snapdragon X11 (sans compatibilité 5G). il est épaulé par jusqu'à 4 à 6 Go de RAM et jusqu'à 128 Go de stockage.

A l'arrière on trouve un bloc photo composé de quatre capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), un ultra grand angle à 118° de 8 mégapixels (f/2,2), un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) pour le mode portrait.

Certifiés IP53, pour une protection standard contre la sueur ou les gouttes de pluie, il présente une épaisseur de 8,09 mm pour un poids de 179 g. Il embarque une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide 33 W (charge filaire de 33W Pro avec chargeur inclus de la boîte), ce qui permet une charge complète de 0 à 100 % en moins d'une heure. À noter qu'une prise jack 3,5 mm est présente et qu'il fonctionne avec Android 11 et MIUI 13.

Comme indiqué, Xiaomi propose donc sur sa boutique officielle chez AliExpress le Redmi Note 11 en lancement exclusif et à prix réduit uniquement pendant uniquement 24h, du vendredi 28 janvier 9h au samedi 29 janvier 8h59, heure française. Il est possible de l'acheter avec une expédition gratuite et rapide depuis la France, ou bien encore moins cher avevc une expédition depuis la Chine. Dans les deux cas il s'agit bien de la version européenne vendue avec son chargeur européen.



Redmi Note 11 : expédition gratuite depuis la France mais seulement 1000 exemplaires de disponibles (sur la page il est indiqué à un endroit qu'il s'agit d'une expédition depuis la Chine mais pas d'inquiétude nous avons bien eu confirmation par AliExpress que l'expédition se fera depuis la France en 3 à 7 jours comme indiqué sur l'image présente sur le site).

Redmi Note 11 : expédition gratuite depuis la Chine (stocks illimités, livraison en 10 à 15 jours)