Grosse sélection de smartphones avec le Xiaomi Redmi Note 11, POCO X4 Pro et bien d'autres

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui profite d'une belle réduction sur Gshopper.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement maximal de 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Il intègre le SoC Snapdragon 680 accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d'espace de stockage. Le smartphone possède aussi la certification IP53 attestant une protection contre la sueur ou les gouttes de pluie et les poussières.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est équipé d'un bloc photo doté de quatre capteurs dont un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Au niveau de l'autonomie, le mobile embarque une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W offrant une charge complète en moins d'une heure.

Sur le site de Gshopper, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4+64 Go est au prix de 155 € avec le code A60A7374A28B, la version 4+128 Go est au prix de 189 € avec le code A571AB9DB7C5 et la version 6+128 Go à 209 € avec le code AE108650E209.



Continuons sur le smartphone POCO X4 Pro qui profite également d'une belle promotion sur Gshopper.

Il intègre un écran AMOLED 6,67" pour une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage de 360 Hz et un taux de contraste de 500 000:1. Il embarque le SoC Snapdragon 695 avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Côté photographe, le POCO X4 Pro est doté d'un capteur principal de 104 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un capteur macro de 2 MP. De l'autre côté, nous notons la présence d'un capteur de 16 MP pour faire de très bons selfies. Pour finir, il intègre une batterie de 5000 mAh avec un chargeur ultra rapide de 67 W permettant de recharger votre mobile en moins de trois quarts d'heure !

Sur Gshopper, le POCO X4 Pro 6+128 Go est au prix réduit de 269 € avec le code A88936C0AFA5 et la version 8+256 Go à 319 € avec le code AA1FDB25779C. la livraison gratuite en moins de 8 jours.



Voici d'autres bons plans smartphones sur Gshopper :



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la montre connectée Amazfits GTS avec 54% et accompagnée de souris, d'écran PC, de casque ou encore la chute du prix de la trottinette Xiaomi Mi 3 et l'aspirateur robot Midea S8+, mais aussi du Roborock.