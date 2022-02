Chute de prix sur les smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Pro 5G

Depuis quelques semaines, les smartphones Xiaomi Redmi 11 Pro et Pro 5G sont disponibles en Europe. Aujourd'hui, AliExpress propose une très belle réduction sur les deux terminaux.

Les Redmi Note 11 Pro et le Pro 5G sont dotés d'un écran AMOLED plus grand de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une plus grande fluidité et échantillonnage tactile jusqu'à 360 Hz. La luminosité peut être au maximum de 1200 cd/m² et nous profitons de la protection de verre Corning Gorilla Glass 5.

Côté processeur le modèle Pro 5G est doté du Snapdragon 695 5G qui permet une compatibilité avec le réseau 5G contrairement à la version Pro qui est propulsée par le SoC MediaTek Helio G96. Ils sont accompagnés de 6 ou 8 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, ils sont quasiment similaires avec un capteur de moins pour la version 5G qui perd le capteur de profondeur de 2MP. Sinon ils profitent de trois autres objectifs avec un de 108 mégapixels, un de 8 MP et un de 2 MP.

Les smartphones Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G sont dotés également d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 67 W. Vous pouvez récupérer 50 % de votre batterie en 15 minutes.

Actuellement, sur AliExpress, vous avez la possibilité de gagner un bracelet connecté Mi Smart Band 6 pour les 1000 premières commandes. Vous pouvez donc profiter des prix réduits des deux smartphones :

Redmi Note 11 Pro

6 Go + 64 Go à 299 €

6 Go +128 Go à 356 €

8 Go + 128 Go à 377 €

Redmi Note 11 Pro 5G

6 Go + 64 Go à 296 € avec le code SDFRF055

6 Go +128 Go à 329 € avec le code SDFRF055

8 Go +128 Go à 351 € avec le code SDFRF055



