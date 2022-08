Xiaomi Redmi Note 11 Pro : CHUTE du prix qui passe sous la barre des 230 € (!) avec des écouteurs, tablettes…

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui passe sous la barre des 230 € sur AliExpress.

Le mobile est équipé d'un écran AMOLED de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile maximal de 360 Hz. Nous notons aussi que l'écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass 5. De plus, le téléphone portable est propulsé par le SoC MediaTek Helio G96 avec 6 de RAM et avec 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone profite de quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP. Pour faire des selfies, nous notons la présence d'une caméra de 16 mégapixels. Et pour finir, le Redmi Note 11 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67 W, qui recharge totalement le mobile en 30 minutes.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro est au prix de 224 € au lieu de 330 € avec le code de réduction SPFR29 et la livraison gratuite.



