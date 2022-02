Le Xiaomi Redmi Note 11 à prix réduit, mais aussi les Redmi 9A, Note 10, Poco M4 et F3...

Xiaomi a dévoilé il y a quelques jours son dernier-né, le smartphone Redmi Note 11. Pour rappel ce dernier possède un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. L'écran intègre un poinçon centré hébergeant un capteur photo de 13 mégapixels.

Il possède le SoC Snapdragon 680 cadencé à 2,4 GHz avec partie graphique Adreno 610 et modem 4G Snapdragon X11 (sans compatibilité 5G). il est épaulé par jusqu'à 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau photographie, on trouve à l'arrière un bloc photo composé de quatre capteurs : capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), ultra grand angle à 118° de 8 mégapixels (f/2,2), capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) et capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4).

Il est certifié IP53 (protection contre la sueur ou les gouttes de pluie), il a une épaisseur de 8,09 mm pour un poids de 179 g. Il intègre une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide 33 W (charge filaire de 33W Pro avec chargeur inclus de la boîte), ce qui permet une charge complète de 0 à 100 % en moins d'une heure. Signalons qu'une prise jack 3,5 mm est présente et que le smartphone fonctionne avec Android 11 et MIUI 13.

Ce nouveau smartphone est disponible chez Gshopper et sera expédié gratuitement en quelques jours depuis l'Espagne à des tarifs préférentiels :

A noter que d'autres promotions sont également disponibles chez Gshopper :