Xiaomi Redmi Note 9T : le smartphone 5G à moins de 300 €...et encore moins en pré-lancement !

La série Redmi Note 9 compte de multiples membres, dont le Redmi Note 9S que nous avions testé en début d'année dernière, et a passé en septembre dernier le cap des 20 millions d'unités écoulées. Elle va encore s'étoffer avec le nouveau Redmi Note 9T qui aura la particularité d'être compatible 5G.

Doté d'un affichage 6,53 pouces FHD+ avec poinçon en angle pour le capteur photo avant, avec filtre anti-lumière bleue, le smartphone se distingue par la présence d'un SoC Dimensity 800U de MediaTek apportant la 5G en Dual SIM.

C'est un processeur octocore (ARM Cortex-A77) gravé en 7 nm et capable d'atteindre une cadence de 2,4 GHz pour offrir une bonne polyvalence d'usage et une capacité 5G en bande sub-6 GHz à un tarif compétitif.

A l'arrière, on trouvera une coque polycarbonate texturée pour une prise en main agréable et ferme, avec un bloc photo composé de trois capteurs. Le module principal est de 48 megapixels et est épaulé par l'intelligence artificielle du SoC pour embellir les clichés et optimiser les réglages.

Il est accompagné d'un capteur macro 2 megapixels et d'un capteur de profondeur 2 megapixels pour générer un effet bokeh.

La coque est dépourvue de module de lecture d'empreintes puisque ce dernier est placé sur la tranche. Le Redmi Note 9T dispose en outre d'une confortable batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18W et un chargeur 22,5W livré dans la boîte.

A noter que Redmi promet ici 3 ans de fonctionnement sans dégradation significative de la batterie.

Le Redmi Note 9T est proposé en deux configurations :

4 / 64 Go pour 249,90 € sur Mi.com et Mi Store avec 20 € de réduction pendant 48h à partir du 15 janvier, soit 229,90 €

pour sur Mi.com et Mi Store avec 20 € de réduction pendant 48h à partir du 15 janvier, soit 229,90 € 4 / 128 Go pour 269,90 € chez les quatre opérateur et les enseignes Fnac / Darty, Boulanger, CDiscount, Rue du Commerce et LDLC

On peut déjà le trouver moins cher chez AliExpress qui organise un pré-lancement avec trois lives durant lesquels il sera possible de gagner un sweater Mi et un code de réduction.

Premier live: 08/01/2021 15h00 - 16h00



Deuxième live: 08/01/2021 18h00 - 19h00



Troisième live: 11/01/2021 19h00 - 20h00





AliExpress permet également de faire descendre le prix du Redmi Note 9T avec un coupon de remise de 30% à obtenir ici qui fera descendre les prix à 191 € pour la version 4 / 64 Go et à 233 € pour la version 4 / 128 Go.

Mais ce n'est pas fini puisque le code NOTE9T15 appliqué lors de la commande pourra encore faire baisser les tarifs :

Redmi Note 9T 4 / 64 : 176 €

Redmi Note 9T 4 / 128 : 218 €

Attention, ces tarifs seront valables du 11 janvier 2021 9h au 16 janvier 2021 8h59, avec en plus des écouteurs Earbuds offerts pour les 1000 premières commandes.