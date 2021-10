Redmi Watch 2 : le retour de la montre connectée, l'AMOLED en plus

La marque Redmi de Xiaomi propose une nouvelle évolution de la Redmi Watch au boîtier toujours carré mais avec un affichage plus grand et encore plus de modes sportifs.

Parallèlement à la série Redmi Note 11, la marque Redmi a dévoilé une nouvelle montre connectée Redmi Watch 2 qui prend le relais de celle annoncée en fin d'année dernière.

Elle en reprend le style au boîtier carré avec angles arrondis mais en proposant un affichage AMOLED passant à une diagonale de 1,6 pouce (au lieu d'un affichage LCD 1,4 pouce) grâce à des bordures plus fines et promettant une meilleure lisibilité et des couleurs plus chatoyantes.

La smartwatch dispose de plus de 100 cadrans pour la personnaliser et conserve une étanchéité 5 ATM pour la natation, l'un des 117 modes sportifs gérés.

Avec son module GPS, son cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier et mesure de la SpO2 en plus des capteurs de mouvement, elle va pouvoir assurer un suivi précis de l'activité quotidienne, des sessions sportives et du sommeil.

La montre affichera les notifications du smartphone compagnon mais pourra aussi prendre des appels grâce au micro et au haut-parleur intégré. Un module NFC est également présent.

L'autonomie reste la même avec 7 jours annoncés en usage intensif et 12 jours en mode économique. La Redmi Watch 2 a été annoncée en Chine au prix de 399 yuans soit 53 € environ.