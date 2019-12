Xiaomi RedmiBook 13 : nouveau PC portable avec Intel Core i5 / i7 de 10ème génération Comet Lake

La marque Redmi de Xiaomi sait aussi proposer des PC portables et la fin de l'année est l'occasion de renouveler le modèle RedmiBook 13 en y intégrant de nouveaux processeurs.

Equipé d'un bel écran 13,3 pouces FHD avec dalle IPS à bordures fines occupant 89% de la surface, le RedmiBook 13 s'offre un châssis fin avec intégration d'un clavier complet et d'un large trackpad.

On trouve deux ports USB 3.1 Type-A et un HDMI, ainsi qu'une prise casque. Les connectivités WiFi 5 et Bluetooth 5.0 sont proposées et l'autonomie annoncée est de plus d'une dizaine d'heures, avec une charge rapide.

Ce qui change sur cette série, c'est le processeur. On note en effet l'arrivée de processeurs Intel Core de 10ème génération de la famille Comet Lake gravée en 14 nm, dans leur version basse consommation (-U).

Ils sont épaulés par un nouveau système de refroidissement par dissipation active intégrant un ventilateur et censé optimiser la circulation (et l'évacuation) d'air.

Plusieurs configurations sont proposées avec Intel Core i5-10210U quadcore accompagné de 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, soit utilisant le iGPU (Intel Gen11) soit avec carte graphique Nvidia GeForce MX250.

La configuration haute est portée par un processeur Intel Core i7-10510U avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, ainsi qu'une carte graphique GeForce MX250.

Attention, ces portables sont livrés avec clavier qwerty et Windows 10 en chinois, mais vous pourrez basculer OS et clavier en français en quelques minutes comme expliqué en détail par exemple dans notre dernier test du RedmiBook 14.

A noter que Gearbest propose déjà à prix réduit ces portables en vente avec la livraison gratuite en 7 à 15 jours, à 782 € avec le code S3F518BAD19EB000 pour la version avec Core i5 et à 873 € avec le code W3F5196010A1D001 pour la version Core I7.