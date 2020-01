Bon plan : répéteur WiFi, capteurs Zigbee et robot aspirateur en promotion

Xiaomi appose sa marque sur de nombreux produits et même des répéteurs WiFi. L'accessoire Mi WiFi Amplifier 2 se branche simplement en USB et dispose d'un système de charnière permettant d'orienter la double antenne intégrée pour des performances optimales.

Le répéteur fonctionne en bande 2,4 GHz et fournira des débits allant jusqu'à 300 Mbps, le tout avec un fonctionnement plug and play. Le répéteur Xiaomi WiFi Amplifier 2 peut être trouvé sur eBay au petit prix unitaire de 6,99 €.

Pour équiper la maison, le capteur Zigbee Xiaomi Aqara pourra détecter l'ouverture des portes et fenêtres et déclencher des interactions en fonction de l'équipement domotique de la maison.

Cela peut aller du déclenchement d'une alerte à l'activation de l'éclairage grâce à une détection précise et en temps réel de l'ouverture et de la fermeture des portes et fenêtres. Le capteur Zigbee Xiaomi Aqara est disponible sur eBay au prix de 13,29 € pièce, avec tarif dégressif pour des lots.

Et pour un nettoyage automatique des pièces, le robot aspirateur Robotic offre une puissance d'aspiration de 1800 Pa et des capteurs pour éviter les obstacles.

Capable de nettoyer aussi bien les sols lisses que les tapis, il réalise un nettoyage de plus de 100 m2 de surface en 30 minutes environ. Equipé d'un bac de 400 ml et d'une batterie de 1200 mAh, le robot aspirateur Robotic ne coûte sur eBay que 22,99 € pièce.