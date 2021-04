Xiaomi : vers un retour sur le marché des tablettes

Alors que la position de Huawei sur le marché des smartphones et tablettes reste complexe, Xiaomi souhaite tirer profit de la situation pour s'imposer.

Xiaomi qui n'a ainsi jamais réussi à s'imposer avec ses tablettes Mi Pad pourrait revenir en force avec de nouveaux modèles mieux équipés.

Selon plusieurs sources, Xiaomi préparerait ainsi 3 tablettes haut de gamme qui seront proposées directement à l'international pour venir bousculer Apple et Samsung.

Les trois appareils miseraient sur un Soc Snapdragon 870 et 860, des écrans LCD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz en 800x2560 pixels, et les tablettes seront accompagnées de divers accessoires, avec notamment des claviers et stylets.

Selon des informations repérées au sein du code de MIUI , les tablettes pourraient également proposer 4 haut-parleurs, prendre en compte la recharge rapide et la charge sans fil, tout comme intégrer le NFC.