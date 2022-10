Xiaomi : journée de la marque chez AliExpress avec de nouveaux produits !

Le 10 septembre, Xiaomi lance plusieurs nouveaux produits avec le Xiaomi 12T, 12T Pro, le Redmi A1, la smartwatch Xiaomi Band 7 Pro et le Redmi Pad. AliExpress propose donc naturellement une journée dédiée à la marque. Pour rappel, Xiaomi est une entreprise chinoise créée en 2010. Aujourd'hui, elle fait partie des marques de smartphones les plus vendues dans le monde (3e avec devant Samsung et Apple).

Plusieurs cadeaux sont proposés pour l'achat d'un Xiaomi 12T Pro, 12T, Redmi Pad ou de la Xiaomi Band 7 Pro.

Pendant les 4 prochains jours, AliExpress met en place 5 bons de réduction :

2 € dès 15 € d'achat avec le code FR2

3 € dès 25 € d'achat avec le code FR3

4 € dès 30 € d'achat avec le code FR4

6 € dès 50 € d'achat avec le code FR6

8 € dès 60 € d'achat avec le code FR8



Vous pouvez consulter l'intégralité des offres directement sur la page dédiée à l'opération Xiaomi sur AliExpress.



Parmi les bons plans, trois offres se démarquent :

Le Xiaomi Redmi Note 11S qui offre un écran de 6,43", le SoC MediaTek Helio G96 avec 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Nous notons la présence d'un quadruple capteur de 108, 8, 2 et 2 MP et d'un capteur à selfies de 16MP. La batterie de 5000 mAh permet 33 heures d'utilisation et s'accompagne d'un chargeur 33W.

Le Xiaomi Redmi Note 11S est au prix de 182 € avec le code SDF1052.



Le Xiaomi 11T Pro est doté d'un écran de 6,67", du SoC Snapdragon 888 avec 8+256 Go. Il intègre également un triple capteur photo de 108, 8 et 5 MP et un module à l'avant de 16 MP. Notons une batterie de 5000 mAh avec un chargeur 120 W qui offre en 10 minutes plusieurs heures de recharge.

Le Xiaomi Redmi 11T Pro est au prix de 355 € avec le code SDF1053.



Le Xiaomi Redmi Note 11 bénéficie d'un écran de 6,43" avec le processeur Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Il profite de 4 capteurs de 50, 8, 2 et 2 MP et d'un autre de 13 MP pour les selfies. Il intègre également une batterie de 5000 mAh accompagnée d'un chargeur 33W.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est au prix de 158 € avec le code SDF1054.

Mais aussi... :



