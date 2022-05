Xiaomi TV F2 : la gamme de Smart TV avec Amazon Fire TV à moins de 500 euros

Le groupe Xiaomi s'associe avec Amazon pour lancer des téléviseurs connectés intégrant la plate-forme Fire TV d'Amazon pour l'accès à de nombreux divertissements.

La gamme Xiaomi TV F2 avec Amazon Fire TV comprend trois modèles allant de 43 à 55 pouces avec des dalles LED à bordures très fines et le support de la 4K et du HDR 10 mais aussi du MEMC (fluidification des vidéos en ajoutant des images) et avec le respect d'un large espace colorimétrique pour un meilleur rendu.

Les Smart TV disposent de leur propre système sonore avec double haut-parleur 2 x 12W avec support du DTS HD et DTS Virtual X ainsi que Dolby Audio pour générer du son surround.

De la 4K LED à petit prix

Le processeur intégré est accompagné de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage et le support intégré d'Amazon Fire TV permet de profiter d'une foule de contenus facilement accessibles via la télécommande Bluetooth et par commande vocale Alexa.

On notera la bonne idée du support du HDMI 2.1 et un temps de réponse de la dalle de 6 ms qui permettra aussi d'en faire un écran pour le gaming, ainsi que le support du streaming sans fil Apple AirPlay. L'argument ultime de la gamme Xiaomi TV F2 avec Amazon Fire TV est bien sûr celui du prix qui ne dépassera pas les 500 € :

Xiaomi TV F2 43 pouces : 399 € (et seulement 339 € au lancement)



(et seulement au lancement) Xiaomi TV F2 50 pouces : 449 € (et seulement 380 € au lancement)



(et seulement au lancement) Xiaomi TV F2 55 pouces : 499 € (et seulement 425 € au lancement)



La gamme de Smart TV est dès à présent disponible sur le site de Xiaomi et sur Amazon.