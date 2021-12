Xiaomi dévoile un TV Stick 4K avec Android TV 11

En juillet 2020, Xiaomi a introduit sa propre clé HDMI pour téléviseur du nom de Mi TV Stick fonctionnant avec Android TV 9.0, compatible de fait avec la recherche vocale Google Assistant, Chromecast et pour des applications du Google Play Store. Le fabricant chinois dévoile un nouveau modèle avec le TV Stick 4K.

Équipé d'Android TV 11, le Xiaomi TV Stick 4K (qui abandonne la marque Mi) apporte comme son nom l'indique la possibilité de lire des vidéos en 4K, alors que le modèle précédent Mi TV Stick ne gère que les vidéos en 1080p.

Le Xiaomi TV Stick 4K supporte le décodage audio HD multicanal DTS et le Dolby Atmos pour le son surround, ainsi que le Dolby Vision pour le HDR vidéo. Les codecs vidéo pris en charge sont AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2 et MPEG-1.

Le nouveau modèle embarque toujours un processeur quadcore ARM Cortex-A53 avec cette fois-ci un GPU Mali-G31 MP2. La RAM est doublée à 2 Go, tandis que l'espace de stockage demeure à 8 Go. La connectivité sans fil est Wi-Fi 5 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 5.0.

Le format du Xiaomi TV Stick 4K est légèrement moins compact. Il est accompagné d'une télécommande avec un bouton Google Assistant de rigueur (une obligation avec Android TV), des boutons Netflix et Amazon Prime Video. YouTube est en outre préinstallé.

L'alimentation de l'appareil se fait toujours via micro-USB. Pour le prix, Xiaomi garde encore le mystère pour cette mise à niveau. Sachant que le Mi TV Stick est affiché à 39,99 € sur le site officiel de Xiaomi, voire moins ailleurs.