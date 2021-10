Xiaomi : vers des écrans 4K dans nos smartphones

C'est dans un communiqué de la TENAA, l'organisme chinois de certification que l'on a pu repérer un étrange nouveau smartphone à venir chez Xiaomi.

Le smartphone en question revendique un écran OLED de 6,55 pouces d'une définition de 3840x2160 pixels, de la 4K en somme.

Certes, ce ne sera pas le premier smartphone du marché à proposer un écran 4K puisque Sony a déjà sorti quelques modèles avec ce type d'écran, dont l'Xperia 1 III, mais le gros du marché en reste pour l'instant à la Full HD ou au QHD.

Référencé sous l'étiquette 2109119BC, le terminal pourrait être prochainement présenté par Xiaomi. Concernant le reste de la fiche technique, le rapport évoque 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, un triple APN avec un capteur principal 64 Mp et deux autres capteurs de 8 Mp, une batterie de 4400 mAh et un Soc 8 coeurs à 2,4 GHz qui pourrait être, et c'est une surprise, un Snapdragon 778G de milieu de gamme.

À savoir si la 4K est véritablement utile sur un smartphone... Le gain en finesse est difficilement perceptible sur ces tailles d'écran et la consommation énergétique a tendance à s'envoler rapidement. Il s'agit donc davantage d'un coup marketing que d'une réelle évolution au service des utilisateurs.