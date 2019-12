Bon plan : duel entre les robots aspirateur serpillière Xiaomi Viomi V2 Pro et Alfawise V10 Max à prix réduit

Les robots ménagers profitent des derniers développements dans les technologies afin de gagner toujours plus en efficacité et en intelligence et c'est notamment le cas des robots de type aspirateur - serpillière grâce à leurs capteurs embarqués. Bardés de détecteurs, ils savent désormais évoluer dans des environnements complexes et éviter tous les pièges.

Commençons par le modèle Xiaomi Viomi V2 Pro qui embarque un scanner laser à 360 degrés avec algorithme prédictif SLAM pour affiner les itinéraires de nettoyage des pièces. L'appareil propose trois modes de travail et un bac à poussière de 550 ml ainsi qu'un bac à eau de 550 ml.

Le Viomi V2 Pro assure une puissance d'aspiration de 2100 Pa et permettra de récupérer la poussière mais aussi d'assurer une fonction polish du sol pour assurer une belle finition.

Et quand la batterie tombe à moins de 20%, le robot aspirateur Viomi V2 Pro revient automatiquement à sa base pour se recharger...avant de repartir finir son travail une fois qu'il est regonflé à 80% !

Le robot aspirateur serpillère Xiaomi Viomi V2 Pro est proposé actuellement sur la plate-forme Gearbest au tarif spécial de 333 € avec le code E3E86BA2621EB000 à entrer lors de la commande et une livraison gratuite en 3 à 7 jours depuis l'Allemagne..



L'autre protagoniste de ce duel au sommet est le tout juste lancé robot aspirateur Alfawise V10 Max qui profite d'un scanner laser à 360° avec algorithme de pilotage SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm). Alfawise met en avant la présence de la bagatelle d'une trentaine de capteurs, notamment pour éviter les collisions, chutes et déterminer le chemin optimal pour un nettoyage rapide.

L'appareil propose ainsi six modes de nettoyage et un contrôle à distance depuis une application mobile, avec également une compatibilité pour le contrôle vocal Alexa et Google Home. Il dispose d'un bac à poussière de 400 ml et d'un bac à eau d'une contenance de 450 ml (mode serpillère) et peut identifier un tapis pour adapter le nettoyage.

L'Alfawise V10 Max annonce une puissance d'aspiration de 2200 Pa et une nuisance sonore de moins de 65 dB. Il peut couvrir une surface de nettoyage de 200 m² et embarque une batterie de 4300 mAh.

Lorsque la batterie tombe à un niveau de charge de moins de 20 %, le robot aspirateur revient automatiquement à sa base pour se recharger et terminer ultérieurement son travail préalablement entamé.

Le robot aspirateur Alfawise V10 Max est actuellement proposé sur Gearbest au prix de 198 € avec le code ALFAV10MAX.



