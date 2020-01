Bon plan : le robot aspirateur Xiaomi Viomi V2 Pro à prix réduit et notre sélection

Simplifiez vous la vie en laissant votre robot aspirateur s'occuper à votre place de faire le ménage en aspirant la poussière et en passant la serpillière. Un monde 2.0 à un tarif accessible avec ce Xiaomi Viomi V2 Pro proposé à prix réduit.

Détection d'obstacles et d'escalier, retour automatique à la base pour se recharger, cartographie et déplacements optimisés, les robots aspirateur savent désormais évoluer en toute sécurité et avec efficacité dans des environnements complexes.

Le récent Xiaomi Viomi V2 Pro embarque ainsi un scanner laser à 360 degrés avec algorithme prédictif SLAM pour affiner les itinéraires de nettoyage des pièces. Il propose trois modes de travail et dipose dun bac à poussière de 550 ml ainsi que d'un bac à eau de 550 ml.

Le Viomi V2 Pro possède une puissance d'aspiration de 2100 Pa et permet de récupérer la poussière mais aussi d'assurer une fonction polish du sol pour assurer une belle finition.

Enfin, une fois la batterie à moins de 20%, ce dernier retourne automatiquement à sa base pour se recharger...avant de repartir finir son travail une fois regonflé à 80% !

Le robot aspirateur serpillère Xiaomi Viomi V2 Pro est proposé actuellement chez Gearbest au tarif spécial de 325 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en 3 à 7 jours.



