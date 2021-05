Le tapis de marche Xiaomi Walking Pad R1 Pro à prix réduit pour faire son sport à la maison !

Faire du sport chez soi et s'entretenir, c'est possible avec le tapis de marche Xiaomi Walking Pad R1 Pro pliable et doté d'une télécommande. Et son prix chute sensiblement le temps d'une promotion !

Avec le confinement et les contraintes associées, il n'est pas toujours facile de trouver le temps de sortir faire du sport. Pour continuer de s'entretenir facilement et indépendamment de la météo, le tapis de marche Xiaomi Walking Pad R1 Pro peut constituer une alternative intéressante.

Pliable pour occuper un minimum d'espace quand il n'est pas utilisé, notamment grâce à un système breveté permettant de plier en deux la plate-forme, il peut aussi facilement être déplacé avec sa poignée et ses roulettes. Plus besoin donc de lui dédier un espace et de le laisser à demeure.

Il sait aussi se faire plus discret avec son affichage LED intégré dans la structure et sa télécommande remplaçant l'imposant panneau de contrôle habituel. Le pilotage peut aussi se faire depuis l'application mobile qui enregistrera également les données sportives, avec des conseils d'entraînement.

Le Xiaomi Walking Pad R1 dispose d'un moteur électrique brushless entraînant le tapis en mode marche mais aussi en mode course. Il permet ainsi de choisir son rythme entre 0,5 et 10 km/h et peut supporter un poids allant jusqu'à 110 Kg.

Le tapis de marche Xiaomi Walking Pad R1 Pro est proposé au tarif réduit de 469,99 € en utilisant le code JC3Z86W99EK1, au lieu de 599 €, avec en prime une livraison gratuite depuis l'Europe.