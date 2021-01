Xperia Pro : Sony lance un smartphone dépassé à 2500 euros

Alors que Sony ne réussit plus à séduire les consommateurs avec ses smartphones Xperia depuis quelques années déjà, la marque lance l'Xperia Pro : un smartphone ultra haut de gamme à prix fou et à la fiche technique dépassée...

Après s'être imposé parmi les plus grands fabricants de smartphones au monde il y a quelques années, Sony a rapidement sombré sur un marché de plus en plus compétitif.

Rappelons qu'aux alentours de 2013, la marque a commencé à chuter sur le marché face à l'arrivée des marques chinoises. Rapidement, le fabricant japonais affichait ses limites : ses smartphones Xperia étaient proposés à un prix trop élevé et affichaient une fiche technique dépassée dès leur commercialisation.

Et bien il semblerait que Sony n'a pas réellement tiré de leçon en 8 ans puisque la marque dévoile l'Xperia Pro, un smartphone vendu au prix assez fou de 2500 euros et dont la fiche technique est déjà dépassée...

En réalité, il s'agit d'un Xperia 1 II légèrement modifié. On retrouve ainsi un écran OLED de 6,5 pouces en 1644x3840 pixels, une puce Snapdragon 865, un quadruple module photo principal... Le changement majeur vient de l'intégration d'une connectique micro-HDMI , qui impose la perte de la recharge sans fil sur l'appareil ainsi que la compatibilité avec les services de géolocalisation BDS et GALILEO.

Mais pourquoi ce choix ? Dans les faits, Sony vise le secteur professionnel. En offrant une prise micro-HDMI à son appareil, la marque propose de transformer le smartphone en moniteur. On pourra le connecter à une caméra pour avoir un retour direct, un appareil photo ou autre dispositif de prise de vue compatible.

Plus qu'un simple moniteur, il sera possible de streamer le flux en direct depuis le smartphone, et ce, grâce à la compatibilité 5G. Les 12 Go de RAM et les 512 Go de stockage associés à un port microSD permettront de récupérer des vidéos en 4K assez lourdes.

Alors certes, Sony innove quelque peu, mais ne cachons pas que le terminal s'adresse à un marché de niche, et qu'il va être difficile d'accepter de payer une simple prise HDMI 1500 euros de plus... Car en essence, la partie purement smartphone reste au niveau de l'Xperia 1 II déjà surcoté lors de son lancement.