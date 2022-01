Y-Brush : la brosse à dents 10 secondes made in France explose les prix pour les soldes !

Pour ceux qui regardent la chaîne M6, vous avez pu découvrir dans l’émission "Qui veut être mon associé", la start-up française Y-Brush, qui avait également participé au dernier salon du made in France ou encore au CES de Las Vegas.. Cette dernière a pour mission principale de vouloir changer vos habitudes bucco-dentaires avec des produits technologiques innovants et notamment sa fameuse brosse à dents 10s.

Aujourd’hui, l’entreprise a plus de 50 000 clients en France et la plupart de ses produits sont disponibles soit sur leur site, soit chez les principaux e-commerçants comme Boulanger, Fnac, Darty ou encore Rueducommerce.

La brosse à dents Y-Brush, en forme de Y, possède comme particularité de pouvoir brosser toutes les dents du haut, puis du bas simultanément (5 secondes à chaque fois), ce qui permet de laver toutes ses dents en moins de 10 secondes. Elle a été conçue pendant 4 ans par une équipe française accompagnée de dentistes et son efficacité a été prouvée par une étude clinique indépendante.

La brosse à dents est composée de pas moins de 35 000 filaments en nylon souple (Technologie NylonMed V2). Attention, il existe des copies asiatiques avec une technologie différente comme des picots en silicone, beaucoup trop souple pour une bonne efficacité.

Y-Brush possède 3 modes de vibrations, afin d’adapter le brossage en fonction de la sensibilité de chacun, indiqués par une LED sur le manche. De plus, elle est accompagnée d’une batterie qui permet de l’utiliser pendant trois mois sans devoir la recharger. Sa brosse est flexible et s’adapte à toutes les mâchoires et toutes les dentitions. Elle existe en deux tailles, une pour adulte et une pour enfant à partir de 4 ans.

A noter que Y-Brush vend également des accessoires, comme par exemple l’adaptateur qui permet d'appliquer du dentifrice classique sur votre brosse de la meilleure façon possible. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le dentifrice à croquer de la marque, qui se répartit partout dans la bouche. Lui aussi est made in France, sans plastique, avec un goût menthe, bio et 100% naturel.

Pour profiter de cette technologie made in France à prix réduit, sachez que jusqu'au 8 février 2022, Y-Brush lance sa deuxième démarque spéciale soldes d'hiver avec de nombreux produits à prix réduit :

La livraison se fait partout en France en 48 h !