Black Friday : Y-Brush, la brosse à dents 10 secondes made in France fait tomber les prix !

Se brosser les dentsest vu vu comme une corvée pour la plupart des entrants et des adultes, car 2 minutes de brossage restent difficiles à observer. Et encore faut-il avoir le bon geste pour un nettoyage efficace. Rassurez-vous, la moyenne française est d'environ 45 secondes.

La startup française Y-Brush a développé une brosse à dents électrique qui répond à toutes ces problématiques en permettant un brossage efficace en 10 secondes seulement.

Son astuce est de permettre, grâce à sa forme en Y, de brosser toutes les dents de la mâchoire en même temps. 5 secondes pour les dents du bas, 5 secondes pour les dents du haut, et c'est tout !

Sa brosse est en effet dotée de pas moins de 35 000 filaments en nylon souple orientés par rapport aux dents de manière à produire le bon geste de nettoyage (selon la méthode de Bass). La brosse à dents électrique 10 secondes a été développée avec des dentistes et son efficacité a été validée par plusieurs études cliniques et c'est la seule brosse à dents fabriquée en France !

Le manche comprend un bouton pour trois niveaux différents de brossage et la brosse en Y existe en deux tailles : S pour enfants de moins de 12 ans et M pour enfants de plus de 12 ans et adultes.

Y-Brush propose par ailleurs un dentifrice sous forme de comprimé à croquer 100% naturel au goût menthe et sans emballage plastique. A noter que c'est aussi une invention française !

Il reste bien entendu possible d'utiliser de la pâte dentifrice classique et la startup propose en accessoire un adaptateur pour utiliser la juste dose et réaliser des économies.

Pour le Black Friday, vous trouverez le Pack Start Y-Brush (manche + brosse en Y) proposé au petit prix de 89 € au lieu du tarif normal de 124,99 €.

A noter que le Pack Enfant passe pour sa part à 79 € au lieu de 133,97 €, que le Pack All Inclusive est proposé à 105 € au lieu de 154,96 € et que Y-Brush propose en outre des remises jusqu'à -50% sur les accessoires. La livraison se fait partout en France métropolitaine en 48 heures.