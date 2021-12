Y-Brush : le cadeau de Noël tech que les Français plébiscitent

Trouver un cadeau de Noël à la fois original et utile est souvent une opération (très) compliquée pour nombre d'entre nous. D'autant plus quand on souhaite acheter un produit made in France. La brosse à dents électrique révolutionnaire Y-Brush, permettant un brossage efficace en seulement 10 secondes, devrait vous intéresser !

La société française Y-Brush propose toute une gamme de produits innovants et surtout technologiques pour les enfants et adultes que les Français ont découverte dernièrement et qui se vend très bien, notamment après une forte impression au salon du Made in France, sans oublier des passages aux journaux TV de TF1, France 2 ou encore M6. Leur brosse à dents Y-Brush a ainsi été adoptée par des dizaines de milliers de clients (20 000 la première année, soit en 2020, et plus de 60 000 cette année) surtout en France.

La société est partie d'un constat assez inquiétant, à savoir que la santé bucco-dentaire des Français est mauvaise, que ce soit d'ailleurs celle des enfants ou des adultes. C'est souvent considéré comme une corvée le matin et le soir. De ce constat est né la brosse à dents révolutionnaire Y-Brush, qui est disponible sur Y-brush.com, mais aussi chez Fnac, Darty ou encore Boulanger.

La brosse à dents électrique Y-Brush assure en effet un brossage efficace en...dix secondes seulement ! Cette invention française, brevetée et validée par des dentistes, repose sur une brosse en Y épousant la mâchoire et dotée de pas moins de 35 000 filaments en nylon orientés à 45 degrés par rapport à la surface des dents (technologie française NylonMed). Y-Brush a démontré son efficacité lors de nombreuses études in vitro (en laboratoire) et in vivo (avec de vraies personnes) comme expliqué ici.

En brossant toutes les dents en même temps de la mâchoire inférieure puis supérieure (ou inversement), il ne faudra au total que 10 secondes pour réaliser un vrai brossage de qualité en mode standard.

Un bouton sur le manche permet d'offrir un brossage plus doux ou plus ferme et il sera possible d'utiliser votre dentifrice habituel, Y-Brush proposant un accessoire pour délivrer la bonne dose sans gaspiller.

La firme propose également un dentifrice 100% naturel sous forme d'un comprimé à croquer qui s'étale tout seul dans la bouche. Pratique !

Pour les fêtes de Noël, Y-Brush propose ses packs à tarif réduit, une bonne occasion pour franchir le pas et pour offrir un cadeau à la fois original, utile et français.



Vous trouverez ainsi sur le site officiel le Pack Noël Adulte avec brosse taille M (enfants de plus de 12 ans et adulte) et applicateur de dentifrice à seulement 99,99 € au lieu de 129,98 € tandis que le Pack Noël Enfant avec brosse taille S, stickers pour customiser sa brosse et applicateur de dentifrice en forme de baleine est affiché à 89,99 € au lieu de 133,97 €, avec livraison en 48 heures en France métropolitaine. Le pack Premium, comprenant tous les accessoires de la gamme, est lui disponible chez Fnac, Boulanger ou encore Darty (le moins cher actuellement).