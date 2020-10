Les Yahoo Groupes ferment mi-décembre

" Nous arrêtons le site web de Yahoo Groupes le 15 décembre 2020 et les membres ne pourront plus échanger de mails dans Yahoo Groupes. " Et depuis cette semaine, il n'est plus possible de créer de nouveaux groupes.

L'annonce de la mort des Yahoo Groupes (ou Yahoo Groups) n'est pas nouvelle. Il y avait déjà eu une annonce en ce sens il y a un an et un gros ménage avait été entamé pour les contenus. Cette fois-ci, il est acté qu'il n'y aura pas de sursis supplémentaire.



Dans une FAQ, Yahoo écrit qu'au cours des dernières années, " Yahoo Groupes a constaté une baisse régulière de son activité. " C'est donc une page qui se tourne définitivement pour un service qui avait été lancé en 2001.