Yahoo a changé de propriétaire

Le fonds de capital-investissement américain Apollo Global Management a annoncé cette semaine avoir bouclé le rachat de Yahoo. Une transaction à 5 milliards de dollars qui concerne l'ancienne division média Verizon Media du géant américain des télécommunications Verizon.

Verizon Media comprenait les marques Yahoo et AOL. Désormais, il est uniquement fait allusion à Yahoo par les nouveaux propriétaires. Verizon conserve une participation de 10 % dans Yahoo qui opérera comme une société autonome sous l'égide des fonds affiliés à Apollo.

" C'est une nouvelle ère pour Yahoo. La conclusion de l'accord annonce une période passionnante d'opportunités renouvelées pour nous en tant qu'entité autonome ", déclare Guru Gowrappan, le patron de Yahoo.

" Nous prévoyons que les mois et années à venir apporteront une nouvelle croissance et de l'innovation pour Yahoo en tant qu'entreprise et en tant que marque, et nous sommes impatients de créer cet avenir avec nos nouveaux partenaires. "

D'après Apollo Global Management, Yahoo compte encore près de 900 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.