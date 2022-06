Pourquoi le patron du Google russe démissionne

Yandex a perdu son cofondateur et patron depuis plus de vingt ans qui a démissionné. Une démission dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Cofondateur et patron de Yandex, Arkadi Voloj a démissionné de la direction du groupe technologique souvent présenté comme le Google russe. Il quitte également ses fonctions au sein du conseil d'administration.

L'entreprise russe Yandex est enregistrée aux Pays-Bas via sa maison-mère Yandex NV, avec également un siège social en Russie. L'essentiel de ses activités est en Russie, tout en ayant une présence sur plusieurs marchés internationaux. En Russie, le moteur de recherche Yandex est en position dominante.

Yandex va au-delà du seul moteur de recherche avec divers services internet, une plateforme de cloud, du commerce électronique ou encore dans le domaine de la conduite autonome en développant un service de robot taxi. La démission d'Arkadi Voloj fait suite aux sanctions imposées par l'Union européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine et l'offensive militaire russe.

Sur la liste noire de l'Union européenne

" Arkadi Voloj fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. […] En tant que fondateur et PDG de Yandex, il soutient matériellement ou financièrement le gouvernement de de Russie et il est responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ", peut-on lire dans le Journal officiel de l'UE.

Dans un communiqué, Yandex NV met en avant le fait que les sanctions imposées par l'Union européenne visent personnellement Arkadi Voloj et ne devraient pas avoir d'impact sur ses activités. " Ni Yandex ni les filiales du groupe ne figurent sur les listes de sanctions de l'UE, des États-Unis ou du Royaume-Uni. "

" Yandex est responsable de la promotion de médias et de discours publics dans ses résultats de recherche, ainsi que du déclassement et de la suppression de contenus critiques à l'égard du Kremlin, tels que le contenu lié à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ", souligne toutefois l'UE.