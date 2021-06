Les robots aspirateur serpillère Yeedi 2 Hybrid et Yeedi K650 en très forte promotion chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d'un robot aspirateur et serpillère de qualité à prix réduit, la bonne affaire du jour est du côté d'Amazon qui propose notamment le Yeedi 2 Hybrid en forte promotion avec le cumul d'un code et d'un coupon de réduction !

Avouez que passer l'aspirateur dans son logement est une corvée dont nous souhaiterions tous nous passer, ce qui est d'ailleurs déjà mon cas depuis des années pour le plus grand bonheur de ma femme qui adore ces petits robots aspirateurs (^^). Aujourd'hui vous pourrez craquer sans soucis sur le robot aspirateur serpillère Yeedi 2 Hybrid qui est actuellement proposé sur Amazon France au prix ultra réduit de 209 € au lieu de 299 € avec le cumul d'un coupon de 60 € à récupérer sur le site et du code de réduction GESC3GSK offrant 30 € de réduction supplémentaire. Une excellente affaire !

Le Yeedi 2 Hybrid dispose d'une puissance d’aspiration de jusqu’à 2 500 Pa avec 3 modes possibles, d’un bac à poussière de 430 ml et d’un réservoir d’eau de 240 ml permettant le lavage et le nettoyage des sols d'une grande maison.

Il utilise la récente technologie Visual SLAM ce qui lui permet de cartographier son environnement de façon intelligente, et de créer une carte pour de futurs nettoyages optimaux. Vous pourrez le contrôler ou le suivre depuis une application Android ou iOS (choix des programmes de nettoyage, création de frontières virtuelles, nettoyage de zones dédiées...).

Au niveau autonomie comptez jusqu’à 3h20 de nettoyage grâce à sa batterie de 5 200 mAh, de quoi nettoyer jusqu’à 200 m² de surface. Et en cas de besoin il retournera tout seul à sa base de rechargement pour reprendre ensuite le ménage.

Avec son épaisseur réduite de seulement 7,7 cm, il pourra nettoyer sous les canapés, lits et autres meubles, et il dispose d'une roue flottante lui permettant de passer facilement par-dessus le seuil des portes.

Vous trouverez le robot aspirateur Yeedi 2 Hybrid à seulement 209 € sur Amazon au lieu de 299 € avec un coupon de 60 € à récupérer sur le site et le code GESC3GSK offrant 30 € de réduction supplémentaire.



Et si votre budget est plus limité, nous vous conseillons le robot aspirateur et serpillère Yeedi K650 actuellement également en très forte promotion sur Amazon au tarif de 129 € au lieu de 219 € avec le cumul d'un coupon de 60 € présent sur le site et du code NL3G3SOH apportant 10 € supplémentaire.

Fabriqué en verre trempé anti-rayures, le Yeedi K650 est idéal si vous avez des animaux à la maison ou des enfants. Il dispose d'un système de filtration permettant de récupérer 99% des poussières et des particules allergènes, et d’un pouvoir d’aspiration de 2000 PA. Il intègre également une serpillère pour le lavage de vos sols. Le réservoir à poussière est de 400 ml et le réservoir d’eau de 300 ml, de quoi nettoyer l'ensemble de votre maison sans souci.

Son autonomie est de 130 min, et il est silencieux avec seulement 56 dB. Enfin, il possède une application mobile dédiée pour personnaliser et programmer vos modes de nettoyage sans oublier que vous pourrez également le commander à la voix avec Alexa et Google Assistant.

Le robot aspirateur Yeedi K650 est au prix exceptionnel de 129 € sur Amazon au lieu de 219 € avec un coupon de 60 € à récupérer sur le site et le code NL3G3SOH.