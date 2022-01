yeedi vac Max : le robot aspirateur qui ASPIRE son prix pour les soldes, mais aussi notre sélection du jour

On arrive sur la fin des soldes avec le démarrage de la 3e démarque! Un bon exemple en est l'aspirateur yeedi vac Max qui profite d'une belle réduction.

Aujourd'hui, le robot aspirateur yeedi vac Max bénéficie d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Le robot est polyvalent, il peut laver et aspirer. Grâce à son puissant moteur, il propose une puissance d'aspiration de 3000 Pa acompagné d'une brosse latérale et une principale en silicone éliminant efficacement la poussière et les poils des animaux.

L'aspirateur peut créer des cartes grâce à ses capteurs pour une navigation organisée, le tout contrôlable depuis l'application mobile. La batterie d'une capacité de 6500 mAh du robot permet un fonctionnement pendant 200 minutes avec une seule charge. Pour finir, il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Sur Amazon, le robot aspirateur yeedi vac Max est au prix réduit de 270 € en activant le coupon de 80 € présent sur le site. La livraison est gratuite.



