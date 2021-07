Youpin Haylou RS3 : la montre connectée au grand potentiel à prix réduit

Aujourd’hui, les montres connectées se montrent de plus en plus intelligentes et en tant qu’utilisateur, on cherche aussi à avoir de la qualité. Cette montre est parfaite pour remplir ces conditions, la Youpin Haylou RS3 est actuellement au prix réduit de 71 € au lieu de 81 € avec la livraison gratuite vers la France.

La smartwatch présente un écran rond de 1,2" de type AMOLED avec une résolution de 390 x 390 pixels, ce qui permet d’avoir un rendu assez fin de l’image. Son bracelet est en silicone et le cadre en aluminium où on peut observer deux boutons.

Le corps de la Haylou RS3 résiste à l’eau avec un indice de 5 ATM, permettant d’aller faire de la natation, un des 14 sports compatibles avec le suivi de la montre. Elle est aussi équipée d’un GPS qui permet d’enregistrer vos parcours lors de votre footing.

De plus, elle est capable, grâce à ses capteurs, de mesurer votre taux d’oxygène dans le sang (SpO2), votre fréquence cardiaque, mais aussi elle permet de surveiller votre sommeil.

L’écran AMOLED peut être personnalisable avec l’application Haylou Fun sur votre smartphone. Sa connectivité Bluetooth 5.0 permet d’avoir les notifications du téléphone comme les SMS ou les notifications Skype, ainsi que le contrôle de votre musique.

Pour finir, la montre connectée fait preuve d'une bonne autonomie grâce à sa batterie de 230 mAH. Elle permet de tenir 7 jours en utilisation journalière, 15 jours en basic et 25 heures avec l’utilisation en GPS

