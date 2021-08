TROUVER POWER 12 : le puissant aspirateur qui aspire même son prix !

À partir du 15 août et jusqu'au 31 août, l'aspirateur-balai TROUVER POWER 12 bénéficie d'un rabais de 46% ! Une occasion à ne pas rater.

L’aspirateur balai sans fil TROUVER POWER 12 de chez YouPin est en promotion sur le site d’AliExpress. Proposé habituellement à 366 €, son tarif passe à partir de ce 15 août à seulement 197 € avec le code POWER12VAC43, mais et ce n’est pas tout.

La marque TROUVER est encore peu connue, mais elle évolue dans l'univers Xiaomi et est leader sur l'écologie au sein du groupe. Aujourd'hui, leur équipe R&D est composée de plus de 300 personnes qui cherchent à inventer des technologies sur la réduction de bruit ou encore l'hydrodynamique.

Le TROUVER POWER Power 12 est un aspirateur-balai sans fil très léger (1,45 kg), permettant de le soulever d'une seule main. Il est équipé d’un puissant moteur amélioré de 450 W qui tourne à 125 000 rpm permettant une grande puissance d'aspiration de 23 000 PA et un pouvoir d'aspiration de 150 AW. De plus, il filtre 99,88 % de la poussière, pour nous renvoyer un air pur. Il est facilement démontable pour simplifier son entretien et est fourni avec trois accessoires qui offrent un nettoyage complet de toutes les zones de la maison.

Il intègre aussi un écran LED couleur permettant de choisir la puissance d’aspirateur, mais également qui indique le niveau de batterie ou encore les éventuelles erreurs. Sa batterie permet une autonomie d'environ une heure de nettoyage.

L’aspirateur balai TROUVER POWER 12 est au prix exceptionnel de 197 € au lieu de 366 € avec le code POWER12VAC43 sur le site d’AliExpress avec une livraison gratuite depuis l’Allemagne.