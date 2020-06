Windows 10 : Your Phone apporte le contrôle de la musique du smartphone Android

Après une primeur pour les Windows Insiders, Microsoft signale le déploiement pour le commun des utilisateurs de Windows 10 de la possibilité de contrôler la musique du smartphone Android depuis l'ordinateur.

Cette possibilité passe par l'application Your Phone (Votre téléphone) dans Windows 10 (et Your Phone Companion sur Android ; Assistant Votre téléphone). C'est une évolution supplémentaire pour ce lien entretenu par Microsoft entre Windows et Android.



Les applications audio d'ores et déjà annoncées compatibles comprennent Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Music et Google Podcast. Elles nécessitent l'autorisation des notifications.

Les configurations minimales nécessaires sont un PC avec la mise à jour d'octobre 2018 et un smartphone Android avec Android 7.0.