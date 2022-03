YouTube a étendu le blocage de chaînes de médias russes et la suppression de vidéos

YouTube va plus loin dans le blocage de médias financés par l'État russe, et pour la suppression de vidéos qui nient ou minimisent l'invasion de l'Ukraine.

En début de mois, YouTube avait annoncé le blocage à travers l'Europe de l'accès aux chaînes RT et Sputnik accusées de désinformation sur la guerre en Ukraine. Ce blocage a été étendu à l'échelle mondiale et pour toutes les chaînes de médias financés par l'État russe.

Par ailleurs, la plateforme de vidéos en ligne ajoute qu'après la suspension de toutes les publicités YouTube en Russie, une telle mesure concerne désormais l'ensemble de ses moyens de monétisation en Russie.

Suppression de vidéos niant ou minimisant l'invasion

YouTube aiguille vers le règlement de sa communauté qui " interdit les contenus qui nient, minimisent ou banalisent des événements violents bien documentés. […] Nous supprimons les contenus relatifs à l'invasion de la Russie en Ukraine qui enfreignent cette politique. "

Le 11 mars, YouTube a indiqué que ses équipes ont supprimé plus d'un millier de chaînes et plus de 15 000 vidéos pour une violation de sa politique en matière de discours haineux et de désinformation, et en lien avec la guerre en Ukraine.

YouTube souligne en outre une plus grande interaction pour ses Top News et Breaking News en page d'accueil. Pour l'Ukraine seule, il est question de plus de 17 millions de vues.