La chaîne YouTube d'un enfant de 8 ans a rapporté 26 millions de dollars en un an

D'après les estimations de Forbes, la chaîne YouTube la plus lucrative est celle d'un enfant de 8 ans avec 26 millions de dollars en un an.

C'est un classement que l'on doit à Forbes qui se lance dans une estimation des plus gros revenus des stars de YouTube. Ces dernières ont pour principale source de revenus et d'exposition la célèbre plateforme de vidéos en ligne.

Les revenus portent sur la période de juin 2018 à juin 2019. Forbes précise qu'il est question de sommes avant impôts et sans la déduction de la part d'agents, managers, avocats et autres. En plus de sources comme par exemple SocialBlade avec ses mesures de popularité, Forbes a mené des interviews auprès d'acteurs de cette industrie.

En tête du classement… la chaîne Ryan's World d'un enfant de 8 ans avec 26 millions de dollars en un an. C'est déjà un " vieux " youtubeur qui a débuté sa carrière à l'âge de 3 ans en déballant des cadeaux devant la caméra. Les jouets ont une grande place mais pas seulement, avec aussi des expériences scientifiques.

Il y a bien évidemment quelques partenariats lucratifs avec des marques, tandis que Forbes écrit que Ryan a désormais sa propre marque de jouets et de vêtements, une émission de télévision sur Nickelodeon et un accord avec Hulu pour la diffusion de vidéos.

Le podium est complété par la chaîne Dude Perfect avec 20 millions de dollars où un groupe de cinq amis s'adonnent à des cascades et " exploits " souvent liés au domaine du sport et pour figurer dans les Guinness World Records.

À la troisième place et pour une estimation de 18 millions de dollars, c'est une Russe avec des vidéos disponibles dans sept langues. Anastasia Radzinskaya est âgée de… cinq ans.

Bref, c'est YouTube dans toute sa pluralité. Pour les inconditionnels de PewDiePie, le classement dans son intégralité est à consulter sur le site de Forbes.