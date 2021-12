YouTube et copyright : la plupart des litiges résolus en faveur de l'uploader

C'est une première pour YouTube qui a publié cette semaine un rapport de transparence des informations concernant les droits d'auteur (Copyright Transparency Report). Il porte sur le premier semestre 2021.

L'immense majorité des demandes de retrait pour atteinte aux droits d'auteur provient de la technologie de détection automatique. Plus de 1,6 million de demandes ont été faites via l'outil Copyright Match et plus de 722 millions via Content ID. Pour Content ID, cela représente plus de 99 % de toutes les actions en matière de copyright sur YouTube.

Par rapport au total des demandes, YouTube souligne de faibles niveaux de litiges. Au cours du premier semestre, seulement de l'ordre de 0,5 % de toutes les réclamations Content ID ont été contestées. Un faible pourcentage, mais tout de même près de 3,7 millions de contestations.

Quand il y a eu litige, plus de 60 % des résolutions ont été en faveur de l'uploader. Autrement dit, quelque 2,2 millions de réclamations pour des droits d'auteur ont concerné des vidéos avant d'être ensuite annulées.

Le rapport Copyright Transparency Report de YouTube (PDF) sera désormais publié dans le cadre d'une mise jour semestrielle.