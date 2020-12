YouTube supprime le contenu trompeur sur le résultat des élections US

YouTube commence à supprimer sur sa plateforme tout contenu qui " induit les gens en erreur en prétendant qu'une fraude massive ou des erreurs ont modifié le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020. "

L'annonce a été faite hier, soit au lendemain du safe harbor day. Les États avaient jusqu'au 8 décembre pour certifier les résultats de la dernière élection présidentielle. Les grands électeurs voteront dans chaque État le 14 décembre.

YouTube écrit que " suffisamment d'États ont certifié leurs résultats électoraux pour déterminer un président élu. " La suppression des contenus trompeurs concerne ceux publiés mercredi et ultérieurement. L'action entreprise devrait connaître une intensification au cours des prochaines semaines.

YouTube estime que le temps est venu de sévir

Un exemple cité est celui de vidéos affirmant qu'un candidat à la présidence américaine a remporté l'élection en raison de bugs logiciels massifs ou d'erreurs de comptage. Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite et la victoire de Joe Biden, ne devrait guère apprécier.

" Comme toujours, les reportages et les commentaires sur ces sujets peuvent rester sur notre site s'il y a suffisamment de contexte éducatif, documentaire, scientifique ou artistique ", précise YouTube.

Depuis le mois de septembre, YouTube indique que " plus de 8 000 chaînes et des milliers de vidéos nuisibles et trompeuses " en rapport avec les élections ont été supprimées. Plus de 77 % des vidéos supprimées n'auraient pas atteint les 100 vues.

La plateforme de vidéos de Google ajoute que la désinformation dite problématique représente moins de 1 % de ce qui est regardé sur YouTube aux États-Unis. Des chiffres difficilement vérifiables.