YouTube : tout arrive… Google dévoile les recettes publicitaires

Dans le cadre de la publication de ses derniers résultats, la maison-mère de Google a pour la première fois donné des informations détaillées sur les performances de YouTube.

Avec ses recettes publicitaires, la célèbre plateforme de vidéos en ligne représente un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars sur le quatrième trimestre 2019 et de 15,1 milliards de dollars sur l'exercice 2019.

Respectivement, la progression sur un an est de 31 % et 36 %. Sur l'ensemble de l'année 2019, YouTube a contribué avec la publicité pour un peu plus de 10 % de tous les revenus de Google.

En presque 15 ans dans le giron de Google, jamais de tels chiffres n'avaient été rendus publics. Parmi les autres informations divulguées et en rapport avec YouTube, plus de 20 millions d'abonnés payants avec YouTube Music Premium et YouTube Premium, plus de 2 millions d'abonnés payants YouTube TV.

La nouvelle transparence d'Alphabet sous la houlette de Sundar Pichai est allée encore plus loin avec l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 2,6 milliards de dollars pour Google Cloud et annuel de 8,9 milliards de dollars (+53 % sur un an).

Dans un autre registre, Sundar Pichai a aussi dévoilé qu'à ce jour, plus de 80 milliards de dollars ont été gagnés par les développeurs Android du monde entier grâce à Google Play. Il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois pour Google Play.