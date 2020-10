YouTube : Google veut en faire une vraie boutique en ligne

Google souhaite doper la rentabilité de sa plateforme YouTube qui coute une fortune en entretien des serveurs... Et plus que l'abonnement payant, la marque a peut être trouvé une solution en transformant sa plateforme en véritable boutique en ligne.

Google réfléchit à une solution de monétiser un peu plus son service YouTube. La firme a mis des années à dégager des bénéfices avec sa plateforme et l'intégration de publicité, et plus récemment avec le lancement des offres premium...

Mais pour la marque, il serait temps de franchir une nouvelle étape et de véritablement transformer YouTube en poule aux oeufs d'or. Selon Bloomberg, Google se serait fait pour objectif de faire de YouTube un concurrent direct d'Amazon et Alibaba.

L'idée serait de proposer directement à l'achat sous les vidéos l'intégralité des articles et objets que l'on peut voir dans les contenus. Par exemple, si vous regardez une vidéo de présentation d'un jeu vidéo, vous pourriez directement l'acheter depuis YouTube.

Un module sera proposé aux créateurs de contenus pour référencer tous les articles présents dans leur vidéo, afin de renvoyer les spectateurs vers une fenêtre proposant l'ensemble des objets à l'achat.

On retrouve déjà plus ou moins cette idée dans le partage des liens affiliés sous les vidéos des créateurs, mais YouTube prévoirait de la vente directe sans renvoyer vers un quelconque commerçant.